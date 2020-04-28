الزرقاء.. استئناف عمل دوائر رخص المهن والمسقفات والتنظيم غدا

احسان التميمي

الزرقاء- قرر رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني استئناف عمل دوائر رخص المهن والمسقفات والتنظيم اعتبارا من يوم غد الاربعاء.

وقال الناطق الاعلامي في بلدية الزرقاء ينال المعاني بأن رئيس البلدية أوعز لمدراء دوائر رخص المهن والمسقفات والتنظيم باستئناف العمل اعتباراً من يوم غد الاربعاء لغايات الشروع بترخيص المنشآت الغير مرخصة .

وأضاف أنه سيتم التفتيش على رخص المولات والسوير ماركت والبقالات والمخابز والبنوك ومحلات الحلويات ومولات الخضار والفواكة والصيدليات والمطاعم بما فيها السياحية لافتا إلى أن رئيس البلدية أكد على إغلاق أي منشأة غير مرخصة.

وأهاب المعاني بأصحاب المنشآت والمحال التجارية بضرورة مراجعة دوائر البلدية لاستكمال اجراءات الترخيص تجنباً لاغلاقها ومخالفة أصحابها .