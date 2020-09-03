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الزرقاء: التحول للتعليم عن بعد في مدرسة بعد إصابة معلم بكورونا

منذ ساعتين
التعليم عن بعد
أحد الطلاب يتلقى تعليما عن بعد - (أرشيفية)

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عمان- قررت وزارة التربية والتعليم التحول الى التعليم الالكتروني عن بعد لمدة 14 يوما لطلبة الفترة الثانية ( المسائية) في مدرسة عقبة بن نافع الاساسية الثانية التابعة لتربية الزرقاء الاولى، وذلك من خلال منصة درسك والقنوات التلفزيونية.
وجاء القرار بعد تسجيل اصابة بفيروس كورونا لمعلم في المدرسة للفترة المسائية، فيما قررت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة أخذ عينات للزملاء المعلمين والطلبة المخالطين للمصاب في هذه الفترة للتأكد من عدم اصابتهم بالعدوى، بحسب الوزارة. -(بترا)

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