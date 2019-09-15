الزرقاء-معان-الغد- اسنقبلت جامعة الزرقاء الخاصة ومدارسها، الأحد، 630 طالب توجيهي من المتضررين من الإضراب بالتعاون والشراكة مع مجموعة من المدارس الخاصة في الزرقاء تم نقلهم من 3 مواقع بواسطة وسائط نقل الجامعة.

وقال الناطق الرسمي للمبادرة جلال الأغوات إن جامعة الزرقاء ومدرسة المواكب الحديثة استقبلت على الفترة المسائية قرابة 800 طالب وطالبة من المدارس الحكومية.

وأكد الأغوات ان كل مدارس المبادرة والتي تتزايد يوما بعد يوم من المتوقع ان تستقبل غدا أكثر من 2000 طالب وطالبة في الزرقاء والرصيفة ومن المنتظر أن يعلن غدا عن المدارس التي تستضيف طلبة تربية الزرقاء الثانية.

من جهة أخرى، أعلنت مبادرة عن توسيع الحصص المجانية لتشمل كل طلاب التوجيهي ومن خارج مدرسة الثورة في محافظة معان بناء على تأزم موقف النقابة مع الحكومة، كما وأعلنت عن استقبال طالبات التوجيهي من جميع الفروع في الفترة الصباحية، حيث سيكون برنامج الطلاب أيام (الأحد،الثلاثاء، الخميس) وبرنامج الطالبات أيام ( السبت،الإثنين،الاربعاء) في المركز، للتواصل على الماسنجر او الاتصال ٠٧٧٩٨٢٣٧٨٢.