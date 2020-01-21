الزرقاء: المئات يشاركون في أداء صلاة الغائب على روح حمزة الخطيب

إحسان التميمي

الزرقاء- شارك المئات في أداء صلاة الغائب بمسجد مدينه الحجاج في الرصيفة على روح الشاب حمزة الخطيب (27 عام) الذي جرفته مياه الأمطار قبل نحو اسبوعين في منطقة وادي القمر بمدينة الزرقاء، ولم يتم العثور على جثته بعد.

ومن ثم قدموا واجب العزاء لأسرته في ديوان العائلة بمنطقة مخيم حطين، وسط مشاعر من الحزن والالم.

وفي الثامن من الشهر الحالي أبلغ مواطنون عن جرف المياه في سيل وادي القمر لمركبة تقل الخطيب، وذكر شهود عيان لــ”الغد”، خلال متابعتها لفقدان الشاب، أن مياه السيل داهمت مركبته ( بيك أب) فحاول الخروج والتشبث بها لحين وصول فرق الانقاذ إلا أن اندفاع المياه كان كبيرا.



وبدأت عمليات البحث عن الخطيب عقب 60 دقيقة من فقدانه، حيث تم توزيع عشر مجموعات عمل تضم فرق غطس وفرق إنقاذ من مديريات دفاع مدني الزرقاء وجرش وشرق اربد ومديرية إنقاذ وإسناد الوسط والشمال بالإضافة إلى فريق البحث والإنقاذ الدولي تعمل على نطاق واسع من ثم شاركت كتيبة من المهام الخاصة وسرية من لواء الصحراء في المديرية العامة للدرك.

ووفق بيان أصدرته عائلة الخطيب، الاثنين، حصل ذوو حمزة على فتوى شرعية تجيز اقامة صلاة الغائب عليه، وخيرّت الدفاع المدني والاجهزة المساندة حرية استمرار او توقف البحث جثته.

وبينما أدى المصلون صلاة الغائب، يواصل أكثر من 2000 شخصا من الفرق المتخصصة للأسبوع الثاني تمشيط سيل وادي القمر بمحافظة الزرقاء وصولاً إلى سد الملك طلال للبحث عن جثة الشاب الخطيب، باستخدام آليات ثقيلة لإزالة الركام والطمي ومعدات ازالة الاشجار والعوائق وكلاب الأثر وطائرات الدرون (بلا طيار).