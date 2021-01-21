الزرقاءمحافظات

الزرقاء: ايقاف 3 محطات تحلية ومخالفة 5 وإنذار 20

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الزرقاء- أوقفت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء اليوم الخميس، 3 محطات تحلية مياه عن العمل خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية اليومية في مناطق المحافظة.
وبين مدير المديرية الدكتور خليل الرواحنة لـ (بترا)، أن الكوادر الصحية المختصة قامت أيضاً بمخالفة 5 محطات وانذار 20 ، لبيعها المياه دون استخدام جهاز التناضح العكسي.-(بترا)

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock