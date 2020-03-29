الزرقاء: بدء تخطيط مسافة الأمان أمام البنوك- صور

احسان التميمي

الزرقاء– باشرت بلدية الزرقاء بتخطيط مسافة الأمان أمام البنوك في جميع مناطق البلدية، وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني، إن كوادر دائرة مكافحة الافات العامة باشرت فور اعلان الحكومة عن فتح البنوك يوم غد الاثنين بتخطيط مسافة امان امامها .

وأضاف المومني بأن البلدية انتهت من تخطيط مسافة الامان امام المخابز والدكاكين والمحلات حفاظا على ارواح المواطنين بالابتعاد عن بعضهم اثناء عملية الشراء والبيع ولعدم انتقال اي عدوى بينهم .

وبين المومني بأن البلدية ستعمل الليلة بعد بداية الحظر على تعقيم جميع البنوك قبيل بداية عملها صباح الغد .

وأكد المومني بأن البلدية تعمل بكامل طاقاتها للحد من انتشار الفيروس مع الاستمرار باجراءات الوقاية الاحترازية .

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