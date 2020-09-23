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الزرقاء: تحرير 8 مخالفات لمنشآت ومواطنين لمخالفة أمر الدفاع 11

منذ ساعتين
مدينة الزرقاء - أرشيفية

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الزرقاء – قال مدير مديرية صناعة وتجارة وتموين محافظة الزرقاء عماد البزور ان كوادر المديرية حررت خلال اليومين الماضيين 8 مخالفات لمنشآت تجارية ومواطنين لعدم التقيد بأمر الدفاع رقم 11 .
وأوضح البزور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان مخالفتين تم تحريرهما بحق منشآت تجارية، وست مخالفات لمواطنين بسبب عدم ارتداء الكمامات داخل المنشآت التجارية المتنوعة، مشيراً الى ان كوادر المديرية كثفت من حملاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت التجارية المختلفة في الزرقاء لضمان الالتزام بأوامر الدفاع الرامية لمنع نشر عدوى فيروس كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين كافة.- (بترا)

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