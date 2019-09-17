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الزرقاء.. تحويل مالك بئر مياه إلى المدعي العام لبيعه مياه غير صالحة للشرب

منذ ساعتين
بئر ماء- (تعبيرية)
بئر ماء- (تعبيرية)

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الزرقاء- قال مصدر مسؤول في مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء، إنه تم تحويل صاحب بئر زراعي في قضاء الظليل إلى المدعي العام؛ لبيعه مياه غير صالحة للشرب.
وبين المصدر أن فحص العينات أثبت أن المياه غير صالحة للشرب، حيث تم مخاطبة محافظ الزرقاء ومدير قضاء الظليل لإغلاق البئر، مشيراً إلى أن مالك البئر كان قد ثبت مجموعة من كاميرات المراقبة؛ لرصد فرق التفتيش والرقابة الخاصة بمديرية الشؤون الصحية لتلافي إغلاق البئر، واستمرار بيع المياه غير الصالحة للمواطنين. (بترا)

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