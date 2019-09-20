الزرقاء : تربويون ورؤساء تطوير تربوي يدعون لاستئناف العملية التعليمية

الزرقاء – دعا العديد من التربويين ومدراء المدارس ورؤساء مجالس التطوير التربوي في محافظة الزرقاء الى استئناف العملية التعليمية ومراعاة مصلحة ا الطلبة والعودة الى الحوار للوصول الى توافق بين نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم يراعي بالدرجة الأولى مصلحة الطلبة وحقهم في التعليم.

وناشد رئيس مجلس التطوير التربوي لشبكة مدارس حي معصوم وحي رمزي في الزرقاء سليم أبو محفوظ نقابة المعلمين والمعلمين لمواصلة الحوار واستئناف العميلة التعليمية فورا رأفة بأبنائنا الطلبة وحرصا على مصلحتهم التي تهم كافة فئات المجتمع الأردني .

وأوضح ل (بترا) أننا جميعا ندرك أهمية مهنة التعليم المقدسة في تخريج أجيال واعية فكريا وعلميا ووطنيا ، متمتعة بمستوى من المسؤولية الوطنية والإدراك للواجبات الملقاة على عاتق الجميع لتحقيق نهضة الوطن وازدهاره.

ونوه الى ضرورة مواصلة الحوار بين نقابة المعلمين والجهات المعنية للوصول الى صيغة توافقية تراعي بالأساس مصلحة أبنائنا الطلبة والمصلحة الوطنية العليا والمعلمين على حد سواء.

ولفت أبو محفوظ الى تصاعد حدة الاستياء والغضب لدى أولياء الأمور الذين يلتقي بهم ، بحكم عمله التربوي وجولاته الميدانية على العديد من المدارس ، مبينا ان هناك العديد من المعلمين الذين لديهم رغبة لاستئناف التعليم ومواصلة عملهم الوطني .

وأكد مدير مدرسة الرصيفة المهنية محمد موسى مرقطن ضرورة استئناف العملية التعليمية وتعليق الإضراب فورا حرصا على مصلحة أبنائنا الطلبة وعدم هدر المزيد من الوقت ، مشيرا الى أننا ننادي بتحسين المستوى المعيشي للمعلمين ولكن ليس على حساب مصلحة أبنائنا الطلبة وحقهم في التعليم .

كما أشار مرقطن الى ان القانون والدستور الأردني والمواثيق الدولية كافة كفلت للطلبة حقهم في التعليم وعدم المساس بهذا الحق لأي سبب كان .

بدوره بين المدير الإداري السابق في تربية الرصيفة أحمد عرموش ضرورة استئناف التدريس في المدارس الحكومية ومواصلة الحوار بين كافة الأطراف وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أية مصالح أخرى .

وأضاف عرموش ان عملية تعويض الطلبة عن الدروس التي فاتتهم ستكون صعبة كلما مضى مزيد من الوقت ، حيث سيؤثر ذلك سلبا على المعلمين والطلبة ، داعيا الى استئناف العملية التعليمية فورا .

وأشاد مدير عام المدارس العربية الوطنية في الزرقاء أسامة الشريف بمبادرة ” طلابنا مسؤوليتنا …وقفة مع الوطن ” التي انطلقت في الزرقاء و التي تسهم في طمأنة أولياء الأمور على أبنائهم بسبب إضراب نقابة المعلمين.

وبين الشريف (بترا) ان المدارس العربية بدأت بالتزامن مع إعلان إضراب نقابة المعلمين، باستقبال 75 طالبا وطالبة في المراحل الأساسية ،مشيرا الى ان هناك استياءً شديدا ومتناميا من قبل أولياء الأمور الذين يحضرون أبناءهم الى مدرسته بسبب تعطل الدراسة في المدارس الحكومية .

وأكد ان الجميع يدعم حقوق المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية ، الا ان تعطيل العملية التعليمية ينعكس سلبا على الطلبة والمعلمين على حد سواء ، منوها بأن هناك نحو 30 مدرسة خاصة استقبلت طلبة من المراحل الأساسية ، فيما ان العمل ما يزال جاريا لاستقبال المزيد من الطلبة لضمان حقهم في التعليم وعدم هدر المزيد من الوقت على حسابهم وحقوقهم . (بترا)