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الزرقاء: البلدية توزّع الكمامات والمعقمات على المواطنين

منذ ساعة واحدة

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احسان التميمي

الزرقاء– بادرت بلدية الزرقاء اليوم الاثنين بتوزيع الكمامات والقفازات والمعقمات على المواطنين المتواجدين أمام البنوك ومحلات الصرافة .
وقال الناطق الاعلامي في بلدية الزرقاء ينال المعاني، إن رئيس البلدية المهندس عماد المومني اطلق صباح اليوم مبادرة توزيع الكمامات والقفازات والمعقمات على عملاء البنوك ومحلات الصرافة كأجراء وقائي لضمان سلامتهم .
واضاف بأن كوادر البلدية برئاسة المومني قامت منذ الصباح بالتوزيع على عملاء البنوك في جميع انحاء المدينة حيث جرت العملية بكل سهولة وتنظيم .
ولفت ان كوادر البلدية قامت بتعقيم جميع البنوك ضمن اختصاصها وتخطيطها بمسافات الامان .

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