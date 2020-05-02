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الزرقاء: توزيع 1600 بطاقة غذائية على عمال المياومة

منذ 34 دقيقة
مدينة الزرقاء - أرشيفية

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الزرقاء– قال مدير مديرية تنمية الزرقاء رائد الكفاوين إن كوادر المديرية وزعت الأسبوع الماضي، 1600 بطاقة غذائية على عمال المياومة في مناطق القصبة وبيرين والظليل والحلابات والأزرق.
وبين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن توزيع البطاقات الغذائية خصص لعمال المياومة المتضررين من حظر التجول في إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وبحسب الأسماء المسجلة في السجل الموحد للوزارة.
بترا

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