الزرقاء: توقف الانفجارات وإخماد النيران ولا إصابات.. والتحقيق مستمر

حمزة دعنا

الزرقاء – أكدت مصادر عسكرية لـ”الغد” أن الانفجارات التي وقعت أحد مستودعات الذخائر “قيد التفكيك” بمدينة الزرقاء، “قد توقفت تماما، وأن الفرق المختصة تمكنت من السيطرة على الموقف، وإخماد الحريق الذي نجم عنها”.

وكانت القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي أكدت في بيان فجر اليوم الجمعة، أنه “لا يوجد أي اصابات نجمت عن حادث الانفجار الذي وقع فجر اليوم الجمعة في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك بمدينة الزرقاء”، مشددة على أنها ستعلن أي مستجدات اولا بأول.

وأكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة أن المستودعات التي وقع فيها الانفجار تقع في منطقة غير مأهولة بالسكان وشكلت لجنة للوقوف على أسباب الانفجار.

ورغم عدم تسجيل أي إصابات جراء الانفجار، إلا أن وزير الصحة الدكتور سعد جابر زار مستشفى الزرقاء الحكومي، للاطلاع على جاهزيته.

وأكد جابر لـ”الغد” أنه لم تسجل أي إصابات جراء الانفجار، ومع ذلك تم دعم المستشفى بكوادر طبية متخصصة من مستشفيات عمان وإربد، لضمان أن يكون على جهوزية كاملة لأي مستجدات.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام امجد عودة العضايلة قال إن انفجارا وقع في الساعات الاولى من فجر اليوم الجمعة بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة – الجيش العربي يقع شرق مدينة الزرقاء .

واضاف العضايلة أن “التحقيقات الاولية تشير الى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكميرات. وقال “وفقا للقيادة العامة فانه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار”.