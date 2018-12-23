احسان التميمي

الزرقاء- قرر رئيس بلدية الزرقاء المهندس علي أبو السكر دمج ثلاث مناطق في البلدية وإعادة هيكلة المنطقة الخامسة لتفعيل اللامركزية في مناطق البلدية، ضمن إطار تقديم الخدمات المتميزة وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وقال أبو السكر، إن قرار دمج المناطق جاء لتفعيل دور اللامركزية في مناطق البلدية، وجعلها بلديات مصغرة ذات سيادة واستقلال مالي واداري من خلال المجلس المحلي المنتخب وصلاحياته في القانون، ولتقديم الخدمة بشكل أفضل بما يخدم احتياجات المواطنين وتحقيقاً لدور البلدية الخدمي والتنموي.

وأضاف أبو السكر، بأنه تم دمج المنطقة العاشرة ومنطقة الكسارات مع المنطقة الخامسة في مبنى واحد وإلحاق الضاغطات والقلابات والسيارات والعمال بالمنطقة، ليكون مركز عملهم وانطلاق الآليات من مباني المنطقة.

وبين أبو السكر بأن المنطقة الخامسة ستضم اقساماً للصحة ورخص المهن وحركة اليات ونظافة وزراعة وصيانة بالاضافة الى تفعيل خدمة النافذة الواحدة والتي تشمل شاشة مسقفات ورخص مهن ولافتات ولوحات اعلانية ومحكمة واستثمار واحوال مدنية وكذلك استخراج سند تسجيل ومخطط اراضي وتنظيمي مما يسهم في سرعة انجاز معاملات المراجعين دون اللجوء إلى مراجعة أي دائرة اخرى.