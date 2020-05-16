الزرقاء: سكان منطقة جبل طارق يعانون من انقطاعات المياه وضعفها

إحسان التميمي

الزرقاء- بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب عيد الفطر السعيد وازدياد الحاجة بشكل كبير الى استخدامات المياه المختلفة، ما يزال مواطنون في منطقة جبل طارق في محافظة الزرقاء يشكون انقطاع المياه او ضعفها في الوصول الى منازلهم منذ بداية دخول الشهر الفضيل تقريبا، بالرغم من مطالبتهم المتكررة بتحسين شبكات المياه الواصلة إلى منازلهم.

ويشير سكان إلى أن المياه وفي حال وصولها الى منازلهم، فإنها تصل بشكل ضعيف جدا وبمدة لا تتجاوز الساعتين إلى ثلاث ساعات أسبوعيا، بحيث لا يتمكن المواطن من تعبئة الخزانات الخاصة فيه أو تغطية احتياجاته من المياه، مما يترتب عليه تكاليف وأعباء معيشية إضافية باضطراره الى شراء مياه الصهاريج.

وأضافوا أن المشكلة الكبرى، التي يواجهونها في ظل انقطاع المياه هو استغلال أصحاب الصهاريج لأزمتهم التى تعصف بهم منذ شهر تقريبا، من خلال رفع أسعار حمولة الصهريج، مبررين ذلك بصعوبة التنقل في ظل الأوضاع الراهنة، المتعلقة بتقيد حرية الحركة ببعض الأوقات بسبب جائحة كورونا.

وأكد عمر عواد أحد سكان المنطقة، عدم وصول المياه لسكان المنطقة منذ حوالي اكثر من أسبوعين، بالرغم من مطالبتهم المتكررة والاتصال اكثر من مرة مع دائرة الشكاوى، مشيرا الى استلامه رسائل تؤكد متابعة المعلومة، ولكن دون جدوى.

وقال إن الحصول على صهريج مياه من قبل سلطة المياه لا يحمل أكثر من مترين من المياه أسبوعيا، يحتاج الى وقت وجهد في ظل ظروف استثنائية تصعب على المواطنين الحركة.

ويقول أحد السكان وهو محمد أبو علي، إن المياه لم تقم بتعبئة الخزانات منذ اكثر من أسبوعين، مشيرا الى ان سكان اهالي الحي أصبحوا يعتمدون على مياه الصهاريج للحصول على احتياجاتهم.

بيد انه يشير الى وجود خوف لدى المواطنين من استخدام مياه الصهاريج في الوقت الحالي والذي يتم فيه اخذ كافة الاحتياطات لتلافي انتشار فيروس كورنا.

وقال ان السكان باتوا يعتمدون على مياه الصهاريج لغايات الاستخدام المنزلي وشراء المياه المفلترة لاستخدامها بالشرب والطهي، مشيرا إلى أن الأوضاع المعيشية الصعبة بشكل عام وتدني مستوى دخولهم، يحول دون قدرة العديد منهم على شراء المياه.

ويؤكد حامد راكان، انه من غير المقبول تذبذب المياه في الوصول للمواطنين في مثل هذه الظروف، قائلا ان السكان باتوا يعانون من استمرار انقطاع المياه عن منازلهم، في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها المواطن. وأضاف عماد، ان إدارة المياه مطالبة بإيصال المياه الى السكان، او الالتزام بتكاليف المياه التي تترتب على السكان بسبب انقطاعها عنهم.

من جهته أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، أن الفرق المختصة تعمل على الكشف على خطوط إيصال المياه في هذه المنطقة، مؤكدا أنه سيتم العمل على متابعة ملاحظات المياه فورا وسيتم إيصال المياه للمواطنين بشكل فوري. ولفت الى ان الفرق المختصة تتعامل مع شكاوى المواطنين بسرعة كبيرة.