الزرقاء: شكاوى من ارتفاع أسعار الفواكه والليمون

الزرقاء- شكا العديد من المواطنين من ارتفاع أسعار الفواكه والليمون في محافظة الزرقاء، إضافة إلى تفاوت أسعار المواد الغذائية الأخرى من محل إلى آخر.

وبينوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن سعر الليمون وصل إلى دينارين للكيلو الواحد، وهناك ارتفاع غير مبرر في أسعار التفاح والبرتقال والموز، مشيرين إلى أهمية تحديد أسعارها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين لعدم استغلال المواطنين في هذا الشهر المبارك.

وقالوا إن تحديد الوزارة للأسعار يوقف التغول والاستغلال الذي يمارسه بعض التجار في هذا الشهر المبارك.

وأكد مدير مديرية صناعة وتجارة وتموين الزرقاء عماد البزور أن أسواق الزرقاء شهدت ارتفاعا في أسعار الفواكه والليمون التي لم يتم تحديد أسعارها من الوزارة، في حين أن المواد الغذائية الأخرى مثل الرز والسكر والزيت والمعلبات تتفاوت أسعارها من سوبرماركت إلى آخر ضمن سقوف سعرية لا تتجاوزها، وهي بشكل عام ضمن القدرة الشرائية للمواطن. وتابع أن جميع المواد الغذائية والخضار والفواكه بأصنافها كافة متوفرة في أسواق الزرقاء، متوقعا انخفاض أسعار الفواكه نظرا لقلة الطلب عليها في شهر رمضان والاهتمام الأكبر بشراء الحلويات.

وأشار إلى أن فرق الرقابة والتفتيش كثفت من جولاتها الرقابية على الأسواق للتأكد من التزام التجار وعدم رفع الأسعار على المواطنين والالتزام بإعلان أسعار المواد والتعليمات الصحية التي أعلنتها الحكومة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن أي تاجر يقوم برفع الأسعار يجري مخالفته، وإذا تم تكرار المخالفة يجري إغلاق المحل وتحويله إلى الحاكم الإداري، داعيا التجار إلى الالتزام بالأسعار المحددة وعدم استغلال المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية.-(بترا)