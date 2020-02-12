الزرقاء: ضبط 113 ألف عبوة صبغة شعر منتهية الصلاحية

الزرقاء – ضبطت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء اليوم الاربعاء، 113 ألف عبوة صبغة شعر منتهية الصلاحية في أحد المستودعات بالوسط التجاري في الزرقاء.

وبين مدير المديرية الدكتور محمد الطحان، أن الكوادر الصحية وخلال جولاتها التفتيشية والرقابية على صالونات التجميل تبين لها وجود عبوات صبغة منتهية الصلاحية، إذ تم التعرف على المستودع الرئيس المورد لهذه الصبغات.

وتابع، ان الكوادر ضبطت داخل المستودع 113 ألف عبوة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستعمال بسبب الأضرار الصحية التي قد تسببها، مشسرا إلى التحفظ على الكمية المضبوطة لغاية إتلافها حسب الأصول، فيما تم تحويل مالك المستودع للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.(بترا)