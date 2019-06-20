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الزرقاء.. ضبط 25 طناً من الكرشات والفوارغ منتهية الصلاحية

منذ 5 ساعات
أرشيفية

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محمود الطراونة

الزرقاء- ضبطت الكوادر الرقابية التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في محافظة الزرقاء 25 طنا من الفوارغ والرؤوس والأحشاء الداخلية والكرشات بسبب إنتهاء صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وأوضحت المؤسسة وفق مصادر مطلعة فيها لـ “الغد” أن هذه الكميات كانت موضوعة في ثلاجة كبيرة غير مرخصة بإحدى المزارع وغير مستوفية للشروط ولا يوجد فيها بطاقة بيان ومجهولة المصدر، إضافة إلى عدم وجود فواتير فيها وينبعث منها روائح كريهة.

واشارت المصادر الى انه تم التحفظ على هذه الكميات بناء على معلومات حصلت عليها المؤسسة وتم اتلافها حسب الاصول وتحوبل مالكها الى النائب العام لاجراء المقتضى القانوني بحقه.

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