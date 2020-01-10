عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه واثناء قيام احدى دوريات النجدة العاملة في محافظة الزرقاء بواجبها الرسمي اشتبهت باحدى المركبات،حيث تم اعطاء سائقها اشارة للتوقف الا انه رفض الامتثال وتابع مسيره بسرعة عالية .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى متابعة المركبة واجبارها على التوقف وجرى ضبط ثلاثة اشخاص بداخلها بعد ان ابدوا مقاومة شديدة،وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على ٣٥ كفاً من مادة الحشيش المخدرة اضافة الى ٤٠٠٠ حبة مخدرة،وتم تحويل الاشخاص والمضبوطات لادارة مكافحة المخدرات لمتابعة التحقيقات.