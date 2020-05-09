الزرقاء: ضبط 5 مركبات و38 شخصاً خرقوا حظر التجول

الزرقاء- ضبطت الدوريات المشتركة من القوات المسلحة الأردنية –الجيش العربي والأمن العام خلال فترة الحظر الشامل، خمس مركبات و38 شخصا خرقوا حظر التجول بمحافظة الزرقاء، وفقا لمحافظها حجازي عساف .

وبين عساف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) انه تم حجز المركبات التي تم ضبطها وحجز الأشخاص غير الملتزمين بقرار حظر التجول لتحويلهم إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكداً ضرورة التزام الجميع بالحظر وعدم التهاون مع أي شخص يخرق قرار حظر التجول .

ولفت عساف إلى ان قرار حظر التجول جاء في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث ان خطر انتشار هذا الوباء يتهدد العالم بأسره، ما يتطلب ضرورة الالتزام بالقرارات والتعليمات الحكومية بهذا الخصوص الرامية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.-(بترا)