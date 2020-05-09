الزرقاء: فحص 1150 عينة عشوائية للكشف عن كورونا

الزرقاء – قال مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء الدكتور محمد الطحان ان فرق التقصي الوبائي قامت بسحب 1150عينة عشوائية من المواطنين في المحافظة خلال الأيام الثلاثة الماضية للكشف عن فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور الطحان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان ستة من فرق التقصي الوبائي في المحافظة قامت خلال الأيام الثلاثة الماضية بسحب عينات عشوائية لمواطنين في 52 تجمعا ومنطقة مختلفة في الزرقاء للكشف عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأضاف ان الفحص يتم من خلال طريقة “البي سي آر” الذي يعتمد على أخذ مسحة من المجاري التنفسية كالحلق والأنف، حيث تظهر نتائج الفحوصات تباعا ولم تسجل أية حالة إيجابية حتى الآن، مشيرا إلى ان لجان التقصي ستواصل عملها خلال الأسبوع الحالي وتقوم بسحب ما بين 250 إلى 350 عينة عشوائية للمواطنين بالمحافظة من أجل فحصها.

وأكد ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصادرة عن الحكومة والتقيد بأوامر الدفاع وعدم التجمع لأكثر من عشرة أشخاص وارتداء الكمامة والقفازات، وكذلك المحافظة على مسافة آمنة بين المواطنين أثناء التسوق في المولات والبقالات والمحال التجارية المختلفة وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.