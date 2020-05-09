الزرقاءالسلايدر الرئيسيكورونامحافظات

الزرقاء: فحص 1150 عينة عشوائية للكشف عن كورونا

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الزرقاء – قال مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء الدكتور محمد الطحان ان فرق التقصي الوبائي قامت بسحب 1150عينة عشوائية من المواطنين في المحافظة خلال الأيام الثلاثة الماضية للكشف عن فيروس كورونا.
وأوضح الدكتور الطحان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان ستة من فرق التقصي الوبائي في المحافظة قامت خلال الأيام الثلاثة الماضية بسحب عينات عشوائية لمواطنين في 52 تجمعا ومنطقة مختلفة في الزرقاء للكشف عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وأضاف ان الفحص يتم من خلال طريقة “البي سي آر” الذي يعتمد على أخذ مسحة من المجاري التنفسية كالحلق والأنف، حيث تظهر نتائج الفحوصات تباعا ولم تسجل أية حالة إيجابية حتى الآن، مشيرا إلى ان لجان التقصي ستواصل عملها خلال الأسبوع الحالي وتقوم بسحب ما بين 250 إلى 350 عينة عشوائية للمواطنين بالمحافظة من أجل فحصها.
وأكد ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصادرة عن الحكومة والتقيد بأوامر الدفاع وعدم التجمع لأكثر من عشرة أشخاص وارتداء الكمامة والقفازات، وكذلك المحافظة على مسافة آمنة بين المواطنين أثناء التسوق في المولات والبقالات والمحال التجارية المختلفة وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

مقالات ذات صلة

تحويل الدعم النقدي لنحو 35 ألف أسرة جديدة من عمال المياومة

منذ 6 دقائق

الكرك: حركة تجارية اعتيادية في الأسواق التجارية

منذ 20 دقيقة

المتحدثة باسم نائب الرئيس الأميركي مصابة بفيروس كورونا

منذ 24 دقيقة

فحوصات لـ 300 عينة في معان

منذ 50 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock