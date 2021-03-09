الزرقاء: مخالفة 5 منشآت و19 شخصاً لعدم التزامهم بأوامر الدفاع

الزرقاء- خالفت فرق الرقابة والتفتيش العاملة في محافظة الزرقاء، خلال اليومين الماضيين، 5 منشآت و19 شخصا، لعدم التزامهم باوامر الدفاع.

وقال محافظ الزرقاء حجازي عساف لـ (بترا) اليوم الثلاثاء، ان اللجنة المشكلة لغايات متابعة المحجورين منزليا من مصابي كورونا مستمرة بتنفيذ جولاتها التفقدية العشوائية صباحا ومساء، للتأكد من مدى التزام المصابين بالحجر المنزلي.

واضاف انه تم ضبط أحد الاشخاص المخالفين للحجر المنزلي، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه، مشيراً الى ان العدد الاجمالي للأشخاص المخالفين للحجر المنزلي الذين تم تحويلهم للمستشفى الميداني واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم بلغ 11 شخصاً.

ودعا عساف المواطنين للاتصال على غرفة عمليات محافظة الزرقاء العاملة على مدار الساعة خلال الحظر الشامل من مساء الخميس وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت من كل اسبوع، على رقم الهاتف 053982141.- (بترا)

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