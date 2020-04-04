الزرقاء: مخالفة 8 محال تجارية تلاعبت بالأسعار

الزرقاء- خالفت الفرق الرقابية والتفتيشية التابعة لمديرية صناعة وتجارة الزرقاء، ثمانية محال تجارية لرفعها الأسعار عن التسعيرة المحددة من وزارة الصناعة والتجارة.

وقال مدير المديرية عماد البزور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن من بين المحال المخالفة، ثلاثة للخضار والفواكه كانت تبيع بأعلى من التسعيرة المحددة، مشيراً إلى ان المديرية لن تتهاون مع أي محل يرفع الأسعار على المواطنين.

وأكد ان الفرق تراقب مدى التزام المحال التجارية بالتعليمات والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا؛ مثل المسافة الآمنة بين المتسوقين وارتداء القفازات والكمامات وتوفير المعقمات داخل المحال.

وفي سياق آخر، قال البزور إن المديرية ستستأنف غداً الأحد إيصال الأعلاف والنخالة إلى المزارعين من خلال مركزي التوزيع في منطقتي خو والأزرق، مشيرا إلى إيصال نحو 1437 طناً من الأعلاف والنخالة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

بترا