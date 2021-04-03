الزرقاء: مدرسة رابعة العدوية تحتفل بمئوية الدولة

الزرقاء- نظمت مدرسة رابعة العدوية الأساسية الأولى للبنات احتفالا بمناسبة مئوية الدولة الأردنية برعاية مدير تربية الزرقاء الأولى الدكتور أحمد العياصرة ضمن شروط الصحة والسلامة العامة التي فرضتها جائحة كورونا.

وقال العياصرة في كلمة ألقاها خلال الحفل إن الأردن وعلى مر سنوات مضت تعرضت للعديد من التحديات التي زادتها منعة وقوة بين الدول بتوفير الأمن والأمان لمواطنيها في ظل قيادة هاشمية حكيمة حافظت على مكانة الأردن بمختلف المحافل الدولية.

وأكد أن إحياء هذه المناسبة الوطنيّة هو فرصة تاريخية لمواصلة العمل من أجل المستقبل، وتعزيز الإرادة للاستمرار في الإنجاز، وإعلاء قيم الريادة والإبداع، واستحضار إنجازات الأجداد والآباء، واستذكار بطولات الشهداء، والفخر بما تحقّق على مدار مئة عام.

بدورها أشارت مديرة المدرسة فاطمة الزواهرة إلى أنه لا يمكن لأي شيء أن يثني الأردنيين عن الاحتفال بمناسبات بلادهم الوطنية، معبرة عن شعورها بالفخر إبان الانجازات التربوية التي تم تحقيقها في هذه المرحلة الصعبة في التعلم عن بعد.

وأشار رئيس مجلس التطوير التربوي لمنطقة الزرقاء الأولى عامر الوظائفي إلى أن احتفالية مئوية تأسيس الدولة الأردنية تعد مناسبة وطنية وتاريخية عزيزة على قلب كل الأردنيين، وتعبّر عن شموخها وحكمة قيادتها، وعطاء شعبها.

واشتمل برنامج الحفل على عرض تقديمي لتواريخ مضيئة في تاريخ الوطن، وفقرة شعرية بعنوان الهاشميون درة في جبين الكون ألقتها المعلمة حنين أبو طاقية، إضافة إلى عرض مسرحي عن تاريخ الأردن من انجاز وتنفيذ طالبات المدرسة وعرض فيديو لإنجازات المدرسة اختتم بافتتاح حديقة للمدرسة ضمن مشروع بيئتي الأجمل.

حضر الحفل رئيس مجلس التطوير التربوي لتجمع مدارس حي الزواهرة وحي نصار عبدالله الزواهرة، وعضو مجلس التطوير خالد الزواهرة، والشيخ علي سمارة، ومدير مدرسة الأمير حسن الثانوية محمود مشير، والمشرفة التربوية سهى خضر، ومديرة مدرسة رابعة للفترة الثانية غدير حماد، وكل من حسين نصار وأفينان فريحات من قسم النشاطات في مديرية التربية، إلى جانب عدد من معلمات المدرسة.