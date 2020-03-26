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الزرقاء: مركبات حكومية لنقل المرضى وحالات غسيل الكلى

منذ 17 دقيقة

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الزرقاء- خصص محافظ الزرقاء حجازي عساف، مركبات حكومية لإعادة المواطنين الذين يتم إحضارهم بسارات الدفاع المدني لغايات المراجعات الطبية وغسيل الكلى إلى المستشفيات الحكومية والمستشفى العسكري، وذلك بعد إتمام إجراءات تلقي العلاج اللازم.
وبين عساف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان هذه الخطوة تهدف الى التخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق كوادر مديرية الدفاع المدني في المحافظة، من حيث نقل وإسعاف الحالات الطارئة للمواطنين إلى المستشفيات.
وأكد على أنه سيتم تسخير كل الإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين في المحافظة، خصوصا في ظل الظروف الراهنة، داعيا الى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الحكومة والأجهزة المعنية للحفاظ على صحتهم، وعدم التهافت على السلع والمواد التموينية، نظراً لتوفرها بمخزون استراتيجي كاف على مستوى المملكة.-(بترا)

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