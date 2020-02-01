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الزرقاء: مصادرة 50 بسطة وعربة تبلغ كميتها 1.5 طنا

منذ 15 دقيقة

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إحسان التميمي
الزرقاء- نفذت كوادر دائرة رقابة الأسواق في بلدية الزرقاء اليوم السبت بالتعاون مع مديرية شرطة الزرقاء حملة لإزالة ومصادرة البسطات وعربات الباعة المتجولين غير المرخصين في الوسط التجاري.

وقال الناطق الاعلامي باسم بلدية الزرقاء، ينال المعاني، إن رئيس البلدية المهندس عماد المومني أوعز لكوادر رقابة الأسواق اليوم السبت بتنفيذ حملة واسعة لإزالة ومصادرة البسطات والعربات المتجولة داخل الوسط التجاري شملت شوارع الملك حسين والملك عبدالله وشاكر .


واضاف المعاني انه تم مصادرة 50 بسطة من الاحذية والخضار والفواكة والمنظفات والالبسة والموازيين بلغت كميتها حوالي 1.5 طنا.


وبين المعاني بأن الحملات مستمرة في جميع انحاء المدينة لتنظيم الاسواق والذي يبعث بالطمأنينة والتسوق الآمن للمواطنين .

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