الزرقاء.. مطلوب مخدرات يضع سياجاً مكهرباً حول منزله و”المكافحة” توقع به (فيديو)

عمان-الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وفي اطار جهودهم اليومية في البحث وضبط الاشخاص المتورطين والمطلوبين بقضايا مخدرات فقد وردت اليهم معلومات حول قيام احد الاشخاص المطلوبين باربع طلبات بقضايا مخدرات في محافظة الزرقاء بوضع سياح حديدي وتوصيله بالكهرباء حول منزله حيث جرى متابعة ذلك الشخص ووضع خطة لمداهمته والقاء القبض عليه . واضاف الناطق الاعلامي ان جرى صباح اليوم مداهمه منزل ذلك الشخص والقي القبض عليه وضبط بحوزته قطعه من مادة الحشيش المخدر وبوشر التحقيق معه.