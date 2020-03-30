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الزرقاء: منح تصاريح لنحو 35 من ناقلي الأعلاف والنخالة

منذ ساعة واحدة

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الزرقاء- قال مدير صناعة وتجارة وتموين الزرقاء عماد البزور انه تم منح تصاريح لنحو 35 من ناقلي الأعلاف والنخالة من أجل إيصالها إلى المزارعين في المحافظة، وذلك من خلال المركزين المحددين لهذه الغاية بمنطقتي خو والأزرق.
وبين البزور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه يتم تأمين الناقلين بسهولة ويسر وانتظام وبشكل يراعي التعليمات الصحية الصادرة عن الحكومة في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى انه سيتم تأمين كل المزارعين باحتياجاتهم من الأعلاف والنخالة.
وفي سياق آخر، لفت البزور الى انخفاض عدد الشكاوى المتعلقة بعدم التقيد بأسعار الخضار والدواجن والبيض في المحافظة، حيث وجهت المديرية خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية أمس مخالفتين فقط لمحلين بسبب ارتفاع الأسعار، مشيرا كذلك الى انخفاض عدد الشكاوى المتعلقة بالدخان، حيث يتوفر في البقالات ومحلات السوبرماركت بكميات أكثر من الأيام الماضية.-(بترا)

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