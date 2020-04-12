الزرقاء: 147عينة سلبية من فيروس كورونا

الزرقاء 12 نيسان (بترا)- أكد مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد، الدكتور مبروك السريحين إن نتائج فحوصات العينات التي تم سحبها من 147 مواطنا مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، خلال اليومين الماضيين جاءت سلبية.

وبين الدكتور السريحين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الزرقاء لم تسجل حتى الآن، أية إصابات بالفيروس، لافتا إلى أن المستشفى ومنذ بداية الأزمة وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للوقاية من الفيروس، يقوم بسحب عينات من من نحو 10 إلى 15 حالة مشتبها بها يومياً.-(بترا)