الزرقاء: 19 عينة منها 7 لمخالطي سائق المفرق سلبية

الزرقاء – أكد مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور مبروك السريحين أن نتائج فحص 19 عينة تم سحبها من مواطنين مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، 7 منهم مخالطين لسائق منطقة الخناصري في المفرق، كانت نتائجها سلبية.

وأوضح الدكتور السريحين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن كوادر من المستشفى سحبت العينات من المواطنين الـ19 خلال الأيام الثلاثة الماضية، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وتم فحص العينات بطريقة ” (بي سي ار” التي تعتمد على أخذ عينات من المسالك التنفسية “الأنف والحلق”، مؤكدا أن محافظة الزرقاء لم تسجل أية إصابة بالفيروس، وهي خالية من الكورونا.

بترا