الزرقاءمحافظات

الزرقاء: 19 عينة منها 7 لمخالطي سائق المفرق سلبية

منذ 47 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الزرقاء – أكد مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور مبروك السريحين أن نتائج فحص 19 عينة تم سحبها من مواطنين مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، 7 منهم مخالطين لسائق منطقة الخناصري في المفرق، كانت نتائجها سلبية.
وأوضح الدكتور السريحين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن كوادر من المستشفى سحبت العينات من المواطنين الـ19 خلال الأيام الثلاثة الماضية، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وتم فحص العينات بطريقة ” (بي سي ار” التي تعتمد على أخذ عينات من المسالك التنفسية “الأنف والحلق”، مؤكدا أن محافظة الزرقاء لم تسجل أية إصابة بالفيروس، وهي خالية من الكورونا.
بترا

مقالات ذات صلة

معان: نتائج سلبية لـ300 عينة فحص لكورونا

منذ 17 دقيقة

جرش: إغلاق 39 محالا تجاريا احترازيا بعد توزيع مصاب بكورونا “البوظة”

منذ 23 دقيقة

الهياجنة: الوضع الوبائي ليس مقلقا لإعادة غلق الحياة العامة

منذ ساعة واحدة

جرش: فرق لتتبع خط سير مصاب بكورونا وزّع الـ”بوظة” لـ39 محالا تجاريا

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock