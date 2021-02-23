الزرقاء: 4 آلاف شخص تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

عمان- الغد- أحصى مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء الدكتور خليل الرواحنة، عدد الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد حتى الآن في الزرقاء بــ 4000 شخص.

وقال الرواحنة في تصريح صحافي، اليوم الثلاثاء، إن هناك ثلاثة مراكز بالمحافظة لتلقي اللقاح للمسجلين في المنصة، وهي مديرية الشؤون الصحية، ومستشفى الأمير هاشم العسكري، ومستشفى الأمير فيصل في لواء الرصيفة.

ولفت إلى تجهيز مركز موحد في مدينة الأمير محمد للشباب أيضاً، وتخصيص 15 فريقا طبيا لإعطاء اللقاح.