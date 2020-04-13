الزرقاء: 40 فريق استقصائي يبدأ جمع 1000 عينة عشوائية لفحص كورونا

إحسان التميمي

الزرقاء – قال مدير صحة محافظة الزرقاء الدكتور محمد الطحان إن الفرق والكوادر الصحية المختصة بدأت منذ ساعات الصباح الباكر بجمع عينات من مناطق مختلفة في المحافظة للكشف عن فيروس كورونا.

وأضاف الطحان في حديث لـ”الغد” أنه تم تشكيل عشرين فريق استقصائي وبائي يضم 40 شخصا من كوادر مديرية صحة الزرقاء لإجراء فحوصات عشوائية في مختلف مناطق المحافظة.

وبين إنه “سيتم إجراء نحو 1000 فحص عشوائي في مختلف المناطق وستأخذ العينات من مختلق الشرائح.

“ولفت الطحان انه سيتم زيادة عدد الفحوص في حال كان هناك حاجة لزيادتها مبينا أنه “سيتم استخدام

الفحص السريع لإظهار النتائج بأقرب وقت ممكن، وفي حال الاشتباه بأحد المصابين، سيتم فحصه بطريقة “BCR”.

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