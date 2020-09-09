الزعبي: الطلب على المكيفات والمراوح يرتفع 30%

طارق الدعجة

عمان- أكد ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، تضاعف الطلب على شراء المكيفات والمراوح بالسوق المحلية جراء موجة الحر غير المسبوقة التي تؤثر على المملكة منذ أيام.

وقال الزعبي، في لقاء صحفي امس، ان الطلب على اجهزة التبريد المنزلية من مكيفات بمختلف احجامها والمراوح بالاضافة الى “فريزرات” التبريد، زاد خلال الفترة الماضية بنسبة 30% عما كان خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

واضاف ان البضائع من مختلف أصناف اجهزة التكييف والمراوح متوفرة بالسوق المحلية رغم ارتفاع الطلب يرافقه استقرار بالاسعار لوجود منافسة حقيقية بين التجار تصب لصالح المواطنين بدلال العروض المخفضة التي يتم الاعلان عنها، موضحا ان عمليات الاستيراد من الكهربائيات لم تتوقف رغم انتشار وباء فيروس كورونا.

ولفت الزعبي الى التجاوب الكبير الذي تبديه مؤسسة المواصفات والمقاييس مع التجار والمستوردين بخصوص انجاز المعاملات وعمليات الفحص للاجهزة المستوردة، مبينا ان ذلك انعكس على انسيابية حركة البضائع والسلع للاسوق المحلية.

واشار الى ان العاملين بالقطاع ركزوا خلال أزمة فيروس كورونا على عمليات البيع النقدي بدلا من الشيكات الآجلة ما وفر سيولة مالية لدى التجار ساعدتهم في ادامة اعمالهم والايفاء بالالتزامات المطلوبة منهم وبخاصة للعاملين والموظفين.

ولفت الى ان نشاط قطاعي الإنارة والتمديدات المنزلية الكهربائية والكهربائيات والالكترونيات تراجع منذ بداية العام الحالي بنسبة 50 %، مرجعا ذلك لعدم لقلة المشروعات الاسكانية.

وأشار الزعبي الى ان غرفة تجارة الأردن على تواصل مستمر مع القطاع وتتابع بشكل دائم ومستمر قضايا ومشاكل التجار وتعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية وبخاصة لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس ودائرة الجمارك.

واوضح، ان قرار وقف الاستيراد من سورية أثر بشكل كبير على التجار والمستوردين وبخاصة المرتبطين معها بتعاملات تجارية قديمة ووكالات، مشددا على ضرورة اعادة النظر بالقرار كونه سيسهم بتخفيض اسعار الاجهزة الكهربائية بالسوق المحلية.

وحسب الزعبي، يضم قطاع الكهربائيات والإلكترونيات ما يقارب 5 الآف محل بعموم المملكة توظف ما يقارب 30 الفا غالبيتهم من الأردنيين، فيما تأتي غالبية مستوردات القطاع من الصين التي تستحوذ على نحو 80 % من الحصة، تلاها الدول الاوروبية