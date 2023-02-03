الزعبي: اتفقنا مع الاتحاد الدولي على تنظيم المسابقة لخمس سنوات

اللجنة الإعلامية لاتحاد الإعلام الرياضي

عمان – وصلت بطولة العالم لكرة الطاولة (جولة عمان) إلى مراحل الحسم بعد وجبة دسمة من اللقاءات الممتعة التي أظهرت منافسة قوية بين كوكبة اللاعبين المشاركين، الذين سعوا لتحصيل النتائج الايجابية التي تعزز من فرصهم في تحصيل المراكز الأولى.

وتقام في اليومين المقبلين سلسلة من المباريات النهائية، والتي يتبعها تتويج اللاعبين الحاصلين على المراكز الأولى، حيث تنص تعليمات الاتحاد الدولي على تتويج صاحبي المركزين الأول والثاني في المسابقات المعتمدة في هذه البطولة وهي (الفردي للرجال، والفردي للسيدات، والزوجي للرجال، والزوجي للسيدات، والزوجي المختلط).

وحسب رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي، فقد اتخذ اتحاد اللعبة وبالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي كافة الترتيبات المتعلقة باقامة اللقاءات النهائية ومراسم تتويج اللاعبين الفائزين، لافتا إلى أن نجاح البطولة من كافة الجوانب عزز من المستوى الذي وصلت اليه كرة الطاولة الأردنية، خصوصا وأن المرحلة المقبلة ستشهد استضافة الأردن لبطولة العالم للشباب، التي تقام خلال شهر آب (أغسطس) المقبل.

وقال الزعبي في حديثه للجنة الإعلامية لاتحاد الإعلام الرياضي “وصلنا مع الاتحاد الدولي إلى اتفاق لاستضافة بطولة العالم – جولة عمان – لمدة خمس سنوات، وهذا بالتأكيد يصب في مصلحة اللعبة في الأردن، ويعزز من فرص تطوير اللاعبين، وأن استضافة مثل هذه البطولات في تطوير اللاعبين وتأهيل مستوياتهم وهذا ما نسعى اليه، إضافة إلى مواصلة المشاركة في البطولات العربية والآسيوية والدولية”.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين الأردنيين، الذين قدموا مستويات متقدمة، وشهادة جميع المتابعين والمدربين المرافقين للاعبين من مختلف دول العالم، حيث شارك الأردن في البطولة عبر اللاعبين: زيد ابو يمن، زياد عزيز، حسن الحوراني، خالد باسم، حمادة قصول، محمد بني سلامة، تيماء وسوار ابو يمن، بتول باسم، ريناد الحسيني، ميرا الحاج، زينى صدقة، وتقى الدين انجادات.

إشادة بحكام الأردن

وأشاد الحكم العام للبطولة سعيد العناصري بمستوى الحكام الأردنيين الذين شاركوا في إدارة منافسات البطولة وظهروا بصورة مميزة دلت على المستوى المتقدم الذي وصل إليه الحكم الأردني.

وتضم قائمة الحكام الأردنيين المشاركين في هذا الحدث العالمي الكبير كلا من علاء الدين كناني مساعد الحكم العام، والحكم الدولي شارة زرقاء إبرهيم البواليز، وآيات الحمارشة، وديانا كعوش، وأنس شموط، وأنس بدران، وشادي الشيخ، وفادي قضماني، وحمزة إبراهيم، وسامي المصري.

ويذكر أن العديد من الحكام الأردنيين قد شاركوا في كبرى بطولات العالم، ونالوا الإشادة والإطراء من المسؤولين بالاتحاد الدولي.

مشاركة أردنية في جولة عمان

واعلن الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي عن قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة العالم (جولة عمان) والتي تسمى (Contender) وهي تتميز عن البطولة الحالبة بأن اللاعبين المشاركين فيها يتحصلون على نقاط أغلى، اضافة إلى حصول اللاعبين واللاعبات الحاصلين على مراكز متقدمة على نقاط أعلى تساعدهم في التقدم على لائحة الترتيب العام بالتصتيف الدولي.

ويشارك الأردن بمجموعة من اللاعبين الذين سيتواجدون في كافة المسابقات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي.

في مسابقة الفردي للرجال يشارك اللاعبون زيد أبو يمن وزياد عزيز وحسن الحوراني وحمادة قصول ورائد وائل وتقي الدين نجادات وكريم الشلتوني، وفي مسابقة الفردي للسيدات تشارك تيماء ابو يمن وريناد الحسيني وميرا الحاج وسوار أبو يمن وزيتة صدقة وبتول خضر، وفي مسابقة الزوجي للرجال يشارك الثنائي زيد أبو يمن وزياد عزيز، والثنائي حسن الحوراني وخالد باسم، وكريم الشلتوني وحمادة قصول، والثنائي رائد وائل ومحمد بني سلامة، وفي مسابقة الزوجي للسيدات يشارك الثنائي تيماء ابو يمن وسوار أبو يمن، والثنائي بتول خضر وزيتة صدقة، وفي مسابقة الزوجي المختلط يشارك الثنائي زيد عزيز وتيماء أبو يمن، والثنائي زيد أبو يمن وسوار أبو يمن.