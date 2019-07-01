الزعبي: العمل جار على تحويل كلية الحصن الجامعية لكلية تقنية

البلقاء- الغد- التقى رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي اعضاء الجمعية العلمية الطلابية الدورة التاسعة عشر في كلية الحصن الجامعية.

وأثنى الدكتور الزعبي على ما تقوم به الجمعيات العلمية في الجامعة خدمة للطلبة من خلال الأنشطة اللامنهجية التى تساهم في زيادة الوعي لدى الطلبة وتعزيز روح الانتماء للوطن ومؤسساته.

كما ناقش عدد من القضايا التي تهم الطلبة والخدمات التي تقدمها الجامعة لطلبتها مشيرا انه تم حوسبة جميع انظمة الجامعة حيث تم اخيرا تقديم خدمة براءة الذمة للطلبة الخريجين بحيث يتمكن الطالب إتمام كافة إجراءات براءة الذمة دون مراجعة الجامعة.

وأكد الدكتور الزعبي على توجه الجامعة لانشاء مجلس طلبة يضم اعضاء من الجمعيات الطلابية وفق التعليمات الناظمة للعمل.

وحول الكلية قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقيه ان هناك خطوات عملية لتحويل الكلية الى كلية بوليتكنك بالكامل وفي ذات السياق تحدث الدكتور الزعبي عن الاتفاقية الموقعة موخرا مع شركة هواوي حيث سيكون التدريب في مركز هواوي التدريبي في الجامعة متاحا لجميع طلبة الجامعة.

وأشار الدكتور الزعبي إلى أنه تم توجيه المعنيين بإجراء دراسة كاملة لواقع الكلية وخدمات البنية التحتية والمختبرات لنقل الكلية إلى كلية بوليتكنيك بالكامل.

وحضر اللقاء نائب الرئيس للشؤون الإدارية الاستاذ الدكتور جمال النسور وعميد كليه الحصن الجامعية الاستاذ الدكتور عبدالمطلب الخضراوي