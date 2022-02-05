الزعبي: العمل جار على فتح السوق النيجيري لتوظيف المهندسين الأردنيين

عمان ـ أعلن نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي اليوم عن تنسيق النقابة مع نظيرتها النيجيريةَ لفتح وتوفير فرص عمل للمهندسين الأردنيين.

في وقت قال فيه السفير النيجيري في عمان فاروق ملامي يابو ان السوق النيجيري واعد للمهندسين الأردنيين من كافة الاختصاصات الكهربائية والمدنية والكيماوية والميكانيك.

وقال المهندس الزعبي، خلال مشاركته في مؤتمر المهندسين الشباب الذي افتتح اليوم بفندق اللندمارك بحضور السفير النيجيري ان “نيجيريا دولة ذات اقتصاد ضخم جدا، وتحتاج إلى مهندسين ومستثمرين أردنيين، ولذلك عملت النقابة طوال العام الماضي لفتح ونسج علاقات لتسهيل عمل المهندسين الأردنيين وخصوصا الشباب في هذه الدولة الصديقة التي أعلمنا سفيرها عن ترحيبها واستعدادها لاستقبال المهندسين الأردنيين”.

وأكد الزعبي ان نقابة المهندسين “تتعاون وتنسق مع السفير ومع نقابة المهندسين النيجريين لفتح فرص عمل للمهندسين الأردنيين في نيجريا” .

وأشار الزعبي إلى تلقيه دعوة لزيارة نيجيريا الشهر القادم لتوقيع اتفاقية مع نقابة المهندسين والفيدرالية الهندسية النيجيرية وحضور حفل تتويج نقيب المهندسين الجديد. وان شاء الله سنلبي الدعوة لتكون بداية خير تنعكس على زملائنا المهندسين.

وقال ” نحن في نقابة المهندسين أكدنا أكثر من مرة أننا سنحفر في الصخر لتشغيل المهندسين وفتح أسواق جديدة وغير تقليدية، وأيضا سنعمل من أجل إزالة أية تعقيدات في الأسواق التقليدية للمهندسين الأردنيين… لن تنوقف حتى نوفر المزيد والمزيد من فرص العمل لمهندسينا الأردنيين الذين يضرب بهم المثل بالكفاءة والامكانيات المتميزة.