الزعبي: القيامة ستقوم غدا

قال النائب فواز الزعبي، في فيديو متداول عبر “الفيسبوك”، إن القيامة ستقوم غدا الأثنين، وإذا لم يكن ذلك على الحاضرين مراجعته”.

الزعبي وجه حديثه إلى مجموعة من النواب، دون توضيح ما هية ما يقصد، فيما فهم مراقبون أنه يقصد الجلسة التي سيعقدها المجلس غدا مع الحكومة وهي أول جلسة تشريعية في الدورة العادية الثانية.

وكان رئيس المجلس النواب أحمد الصفدي دعا للنواب للانعقاد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين، لمناقشة جدول أعمال الجلسة الأولى التشريعية والثالثة من الدورة العادية الثانية للمجلس التاسع عشر.

كما أدرج الصفدي 5 من مشاريع القوانين المحالة من الحكومة، وهي: مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص لسنة 2022.