الزعبي: برنامج متكامل لدعم المهن المنزلية المرخصة قريبا

طارق الدعجة

عمان- قالت مديرة السياسات الاقتصادية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي “إن الحكومة بصدد إطلاق برنامج متكامل كمرحلة ثانية لدعم المهن المنزلية المرخصة، وذلك في جوانب عدة أهمها التسويق والتشبيك والتغليف والتدريب”.

وبينت الزعبي، في مقابلة مع “الغد”، أن لجنة حكومية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى تدرس حاليا العديد من المقترحات في مجال دعم المهن المنزلية المرخصة بهدف تحفيزها على النمو والتوسع وزيادة دورها بالاقتصاد الوطني، بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل للأردنيين وتخفيض نسبة البطالة.

وأوضحت الزعبي أن إجمالي عدد المهن المنزلية المرخصة منذ صدور التعليمات الجديدة العام 2017 وصل إلى حوالي 990 رخصة حتى النصف الأول من العام الحالي موزعة في مختلف محافظات المملكة.

وأشارت الزعبي إلى قيام الحكومة باتخاذ سلسلة إجراءات وقرارات لتحفيز ونشر الوعي لدى المواطنين بأهمية قوننة وتسجيل العمل الذي يمارس من المنزل، أهمها توسيع نطاق منح التراخيص للعمل المنزلي بحيث تشمل جميع محافظات المملكة، بعد أن كانت تقتصر فقط ضمن حدود أمانة عمان، وتوسعة قوائم الأنشطة المسموح بها، بعد إصدار تعلميات جديدة.

يشار إلى أن التعليمات الحكومية حددت 72 مهنة للعمل من داخل المنزل ضمن 4 فئات؛ الأولى تشمل المهن الفكرية مثل الاستشارات والدراسات والتصميم، فيما تتمثل الفئة الثانية بالحرف اليدوية مثل التطريز وصناعة الصابون.

أما الفئة الثالثة فتتعلق بتحضير الأطعمة وليس صناعاتها مثل الجميد والكبيس وتقطيع الطعام، فيما تشمل الفئة الرابعة الخدمات المنزلية مثل الصيانة العامة والسباك والكهربائي.

وبينت الزعبي أن الحكومة قامت أيضا، من أجل تحفيز العمل المنزلي المرخص، بتحديد فترة زمينة لإصدار رخصة المهن المنزلية من يوم إلى ثلاثة أيام على أبعد تقدير، وذلك في حال اكتمال جميع متطلبات الترخيص.

ولفتت إلى إجراءات أخرى لتحفيز العمل المنزلي المرخص تتمثل بإعفاء هذه المهن من رسوم النفايات والإعلانات والسماح بتوظيف عامل واحد كحد أقصى في حال كان النشاط مسجلا كمؤسسة فردية، بينما سمحت بـينما سمحت بتواجد 3 أشخاص كحد أقصى في حال كان النشاط مسجلا كشركة، إضافة إلى تخفيض رسوم التراخيص وتصنيفها ضمن الحدود الدنيا.

وبحسب الزعبي، تصل رسوم تراخيص المهن من المنزل إلى 300 دينار، والآن أصبحت الرسوم تتراوح بين 30 و60 دينارا بحسب المهنة الى جانب القيام باعطاء ميزات اضافية ضمن مسودة قانون الترخيص داخل حدود أمانة عمان بتخفيض هذه القيم الى النصف مع إعطاء صلاحية لأمين عمان لإعفاء هذه الفئة من الرسوم لمدة 3 سنوات.

وأشارت الزعبي الى وجود متطلبات تنظيمية تقوم بها أمانة عمان والبلديات لمراقبة هذا النشاط بحيث تتم مراعاة عدم تسبب مزاولة المهنة بالإزعاج للسكان المجاورين، مبينة أنه تم تحديد المساحة المسموح بها للعمل بـ15 % من مساحة المنزل على أن لا تتجاوز 25 مترا مربعا، وذلك بهدف عدم التغيير على صفة السكن.

وحول ضريبة المسقفات على هذه المهن، أوضحت الزعبي أن الحكومة قامت بتحديد فرض رسوم ضريبة مسقفات على المساحة المشغولة من المنزل فقط وتبلغ 15 % وهي نسبة متواضعة، وذلك بهدف التغلب على جميع التحديات التي تشكل حاجزا أمام المواطنين لترخيص العمل من المنزل.

وبينت أن التعليمات الجديدة والإجراءات جاءت بناء على توجهات من مجلس السياسات الاقتصادية ولأهمية قطاع العمل المنزلي في تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيض البطالة وتمكين الأسر.

وبحسب الزعبي، تم العمل على تحفيز العمل المنزلي نهاية العام 2016؛ حيث جرى، حينها، تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير البلديات وأمانة عمان من أجل دراسة هذا الموضوع بجميع تفاصيله سواء كان من حيث التحديات أو تسهيل الإجراءات.

وأكدت الزعبي أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة فيما يخص المهن المنزلية تهدف إلى تمكين الأسر وتوسعة المشروع وتحفيز الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الحماية القانونية لجميع الأطراف وتجنب الغرامات والمخالفات.

وأوضحت أن العمل المنزلي المرخص يعزز الاستفادة من الصناديق التمويلية المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة والميكروية والحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية، مشيرا إلى أن هذه الفئة معفاة من تقديم إقرارات ضريبية في حال عدم وصولها إلى حد التكليف المنصوص عليه بموجب قانون الضريبة النافذ.

ولفتت الى وجود كثير من قصص النجاح التي تحققت في مجال العمل المنزلي المرخصة؛ حيث قامت بفتح مكاتب لها وتوفير مزيد من فرص العمل، خصوصا في قطاع الاستشارات وتحضير الأطعمة.

وبينت أن الدراسات التي تم نشرها سابقا تظهر وجود 12 ألف عمل يمارس من المنزل بشكل غير رسمي، وهذا ما يعكس أهمية قطاع العمل المنزلي في تحفيز الاقتصاد الوطني، مشيرة الى قيام اللجنة الحكومية في تطوير دليل خاص بتعليمات مزاولة العمل من المنزل “دليلك لبدء عملك من المنزل” كوسيلة إرشادية مبسطة قادرة على التعريف بأهمية وكيفية ترخيص الأعمال من المنزل وأنواع المهن المسموح ترخيص ممارستها من المنزل، وإجراءات التسجيل والترخيص، والمساهمة في نموها، بالإضافة الى الشروط الفنية والتنظيمية لهذا القطاع.