الزعبي لقطاع الكهربائيات والالكترونيات: سأكون صوتكم والمدافع عن مصالحكم

عمان- اكد تجار الاجهزة الكهربائية والالكترونيات بمحافظة اربد دعمهم ووقوفهم مع مرشح القطاع لدى غرفة تجارة الاردن حاتم الزعبي، وذلك عقب لقاء حضره حشد كبير من العاملين بالقطاع.

وعرض الزعبي خلال اللقاء القضايا التي تواجه قطاع الاجهزة الكهربائية والالكترونية، مؤكدا انه سيكون مدافعا قويا عن مصالح القطاع وبخاصة في ظل التحديات الجسام القائمة اليوم وتراجع حركة النشاط التجاري.

واكد الزعبي ان المرحلة المقبلة ستشهد نمطا جديدا بالعمل من خلال لجان قطاعية بما يسهل عملية التواصل بين القطاع وغرفة تجارة الاردن ومتابعة اية مشاكل تواجه مؤسسات وشركات القطاع مع مختلف الجهات الحكومية والعمل على حلها.

وتعهد الزعبي الوقف بكل صلابة امام اية قرارات وتعليمات تعيق اعمال ومصالح تجار القطاع بالإضافة الى الاستمرار بالمطالبة في تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب على مختلف منتجات القطاع.

وشدد الزعبي على مواصلة العمل بالمطالبة في تأجيل دفع ضريبة المبيعات عند تنظيم البيان الجمركي واستيفاؤها عند البيع الفعلي مشيرا الى ان التحديات التي تواجه تجار القطاع ليست عصية على الحل من خلال بذل المزيد من الجهود والمثابرة والتعاون المستمر والتنسيق بين اعضاء القطاع.

وأكد الزعبي ان قطاع الكهربائيات والالكترونيات في ظل مساهمته الفاعلة في الاقتصاد الوطني يستحق ان يكون بمقدمة اولويات الجهات الرسمية واهتمامها.