الزعبي يدعو الناجحين بـ”التوجيهي” للالتحاق بتخصصات مهن المستقبل

البلقاء-الغد- هنأ رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي الطلبة الناجحين بالثانوية العامة ودعاهم للإقبال على التخصصات التقنية المطلوبة في سوق العمل.

وقال الدكتور الزعبي إن جامعة البلقاء التطبيقية وانطلاقاً من الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والأوراق النقاشية لجلالة الملك، حددت رسالتها نحو التعليم التقني والتطبيقي بما يسهم بتحقيق التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة. وبين أن الجامعة وبعد مسح سوق العمل وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ووزارة العمل عملت على إيقاف وتجميد القبول في عدد من التخصصات المشبعة التي لا يحتاجها سوق العمل على مستوى الدرجة الجامعية المتوسطة ودرجة البكالوريوس.

وأشار إلى أن كليات الجامعة تخضع للتحديث من ناحية المختبرات والمشاغل والبنى التحتية لتتمكن من استيعاب التعديلات التي أجرتها الجامعة على الخطط الدراسية التي تتناسب ومتطلبات سوق العمل والتي تعتمد على المهارات.

ولفت إلى أن الخطط الدراسية على مستويي التعليم التقني والتطبيقي، تم إعدادها بالتشاركية مع القطاع الخاص وغرفة الصناعة لتتناسب ومتطلبات سوق العمل، وبما يضمن تعزيز مهارات الطلبة.

وأكد الدكتور الزعبي على ضرورة أن تكون خيارات الطلبة متوائمة مع احتياجات سوق العمل، وأن الجامعة بخططها الأكاديمية راعت ذلك وأخذت بعين الاعتبار أن تكون القوى البشرية مدربة ومؤهلة ومستعدة للتغيرات المتسارعة بسوق العمل.

وقال إن كلية الذكاء الاصطناعي وهي الكلية الأولى في الأردن والمنطقة ستستقبل أول فوج لها في بعض تخصصاتها هذا العام والتي تعتبر من مهن المستقبل حسب التقارير العالمية وهي: الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وأمن المعلومات، والفضاء الإلكتروني والواقع الافتراضي.

في حين أن كلية السلط التقنية استقبلت منذ العام الجامعي الماضي طلبة دبلوم في تخصصات صممت وفق نماذج ومعايير عالمية وتشمل هذه البرامج هندسة معالجة المياه، هندسة الطاقة، هندسة الأنظمة الذكية، وهندسة الذكاء الاصطناعي والروبوتات وهندسة الأبنية الذكية، وتكون مدة هذه البرامج ثلاث سنوات للدبلوم المتوسط ؛ ويميز هذه البرامج تعليم تقني في الكلية وتدريب عملي في سوق العمل من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص وضمن منظومة تعليمية وتعلمية وتدريبية يحتاجها أرباب العمل.

وأشار الدكتور الزعبي ان الجامعة استحدثت العديد من التخصصات التقنية في كافة كليات الجامعة المنتشرة في كافة أنحاء الوطن وبما يتناسب مع بيئة كل منها داعيا الطلبة لمراجعة موقع الجامعة الالكتروني للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالتخصصات التقنية والتطبيقية التي تدرسها الجامعة .