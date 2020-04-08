الزعبي يشكر العاملين في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بمناسبة انتهاء مهامه

تيسير النعيمات

عمان – تنتهي الخميس فترة عمل رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور بشير الزعبي والتي استمرت ثماني سنوات.

وحسب قانون الهيئة يعين رئيسها بقرار مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات يجوز تمديها لفترة ثانية فقط .

ووجه الزعبي اليوم رسالة شكر الى العاملين في الهيئة بمناسبة انتهاء فترة عملة التي استمرت ثمان سنوات

وقال الزعبي في رسالته “بمناسبة انتهاء فترة عملي في الهيئة والتي استمرت ثماني سنوات متتالية فإنني أتقدم لكل واحدٍ منكم بالشكر الجزيل على ما قدمتموه من عملٍ مخلص وبنّاء وتعاونٍ مثمر في سبيل النهوض بقطاع التعليم العالي في أردننا العزيز”.

وقال انه وبالرغم من التحديات التي واجهناها كهيئة رقابية أكاديمية على القطاعين العام والخاص “إلا أنكم كنتم وما زلتم تقفون بكل صلابةٍ وجرأة أمام تلك التحديات. وقد عرفتكم خلال هذه المدة إخوة وأخوات أعزاء كأفراد الأسرة الواحدة تتصفون بالأصالة والخُلق والعلم وحسن التعامل، وأملي بكم أن تستمروا بحمل هذه الصفات الحميدة وبذل الجهود المخلصة الدؤوبة ضاربين بذلك أروع الأمثلة في العمل بروح الفريق الواحد حيث سطرتم الأنموذج الأمثل لهيئة رقابية لا يأخذها في الحق لومة لائم وهي أمانة في أعناقكم”.

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