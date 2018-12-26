الزعبي يعرض برنامجه الانتخابي أمام تجار المحافظات

عمان- الغد- عرض المرشح عن قطاع الاجهزة الكهربائية والالكترونيات في غرفة تجارة الاردن حاتم الزعبي تفاصيل برنامجه الانتخابي امام العامين في القطاع بمختلف محافظات المملكة.

ولخص الزعبي في بيان صحافي أمس ابرز التحديات التي تواجه القطاع وسيعمل على متابعتها مع الجهات المعنية من خلال غرفة تجارة الاردن، ومنها طول مدة فحص اللمبات الموفرة للطاقة LED حيث أثرت سلبا على التجار وما زالت البيانات مفتوحه منذ أشهر، مشددا على ضرورة سرعة إنجازها واعتماد الفحوص من الدول المورده.

ولفت الزعبي الى ازدواجية رسوم الفحص حيث يقوم التاجر بدفع مبالغ كبيرة في بلد المنشأ وكذلك يقوم بدفع رسوم فحص اخرى في الاردن مما يثقل كاهل المستوردين والتجار.

وقال “ان هناك اخطاء بسيطة على بطاقة الصنف ويسهل تصويبها الا ان المواصفات تقوم بإجراءات قصرية كاعادة تصدير إلى بلد المنشأ مما يكلف التاجر خسائر باهظة دون وجه حق”.

واطلع الزعبي خلال زياراته على القضايا التي تواجه قطاع الاجهزة الكهربائية والالكترونية، مؤكدا انه سيكون مدافعا قويا عن مصالح القطاع وبخاصة في ظل التحديات الجسام القائمة اليوم وتراجع حركة النشاط التجاري.