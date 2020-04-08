الزعبي يودّع هيئة الاعتماد

عمان- الغد- وجه رئيس هيئة الاعتماد اليوم الأربعاء رسالة شكر إلى العاملين في الهيئة بمناسبة انتهاء فترة عمله التي استمرت ثماني سنوات.

وفيما يأتي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة والأخوات الأعزاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بمناسبة انتهاء فترة عملي في الهيئة والتي استمرت ثماني سنوات متتالية فإنني أتقدم لكل واحدٍ منكم بالشكر الجزيل على ما قدمتموه من عملٍ مخلص وبنّاء وتعاونٍ مثمر في سبيل النهوض بقطاع التعليم العالي في أردننا العزيز. وبالرغم من التحديات التي تواجهنا كهيئة رقابية أكاديمية على القطاعين العام والخاص إلا أنكم كنتم وما زلتم تقفون بكل صلابةٍ وجرأة أمام تلك التحديات. وقد عرفتكم خلال هذه المدة إخوة وأخوات أعزاء كأفراد الأسرة الواحدة تتصفون بالأصالة والخُلق والعلم وحسن التعامل، وأملي بكم أن تستمروا بحمل هذه الصفات الحميدة وبذل الجهود المخلصة الدؤوبة ضاربين بذلك أروع الأمثلة في العمل بروح الفريق الواحد حيث سطرتم الأنموذج الأمثل لهيئة رقابية لا يأخذها في الحق لومة لائم وهي أمانة في أعناقكم. فكل الشكر لكم جميعًا ولكل من ساهم في دعم الهيئة من داخلها أو خارجها لرفع شأنها. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سائلًا العلي القدير أن يحميكم ويحفظكم جميعًا لمزيد من العطاء لخدمة وطننا الغالي بقيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

أخوكم

الدكتور بشير الزعبي