الزعبي: 4 آلاف قطعة خشبية في منبر الحسيني

عمان – الغد – قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبدالله الزعبي إن الجامعة قامت بإعادة بناء منبر للمسجد الحسيني يحاكي منبر صلاح الدين في المسجد الأقصى حيث تم اختيار 3 آلاف قطعة خشبية، وادخال النجمة السباعية على المنبر الإسلامي لأول مرة، وكررت 5 مرات.

وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الأردني إلى أن الترميم لم يقتصر على المنبر فقط بل امتد إلى صحن المسجد الحسيني.

وإذا أن الكوادر باشرت بعد الأمر الملكي مباشرة، بتنفيذ الأعمال من خلال فرق الجامعة وشبابها الذين وزعت عليهم المهام، كالنجارة والتدهين وغيرها مما يتطلبها العمل.

وبين أن المحراب تم المحافظة فيه على الأعمدة المجدولة وكرانيش الحجر والآية القرانية وتاريخ انشاء المسجد، مبينا أنه تم قص القطع الخشبية، واستخدام ألف قطعة خشبية للمحراب ومن ثم تم اتباعها ب 450 قطعة خشبية.

وأكمل أنه جرى تصفيح الواجهات ومساحتها 384 متر مربع ووضع عليها النجمة الثمانية كذلك المسجد فيه 7 أعمدة حيث تم استخدام الفسيفساء المغربية.

وقال الزعبي إن عملية الاعمار تؤكد أن الهاشميين هم أصحاب رسالة دينية، وهي رسالة ملكية كذلك تدلل على اهتمام الهاشميين حتى بالتعليم المهني والتقني.