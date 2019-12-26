الزعبي: 59.6 % نسبة النجاح في”الشامل”

حابس العدوان

البلقاء – اعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشامل الدكتور عبدالله سرور الزعبي امس نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) في دورته الشتوية لعام 2020.

وقال الزعبي، ان نسبة النجاح في الامتحان بلغت 59.6 %، مضيفا أن الدورة الشتوية لعام 2020 غير اعتيادية، من حيث تنوع وعدد الخطط الدراسية وآليات عقد ألامتحان، حيث تم عقد الامتحان بموجب (165) خطة دراسية، منها (97) خطة قديمة تم إجراء الامتحان فيها وفقاً لأساليب الامتحانات التحصيلية التقليدية (امتحان في المواد التعليمية التي درسها الطالب)، و(68) خطة جديدة، من الخطط التي بدأ تطبيقها في العام الجامعي 2017/ 2018

كما بين انه وفقا للخطط القديمة لامتحان الشامل فقد بلغ عدد المتقدمين للامتحان 1415 طالبا وطالبة، نجح منهم 1399 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 41.8 %، فيما كان عدد المتقدمين لامتحان الشامل وفقا للخطط الجديدة 2547 طالبا وطالبة، نجح منهم 2543 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت69.4 % وأضاف الزعبي، ان الامتحان عقد وفقاً لمخرجات التعلم لكل تخصص، والتي تركز على مصفوفة الكفايات والمهارات العلمية والعملية والمهنية التطبيقية، التي يحتاجها سوق العمل وقد ساهم في إعداد مخرجات التعلم أكثر من (500) متخصص من الكليات الجامعية المتوسطة الوطنية، التي تشرف عليها الجامعة والقطاع الخاص، وتم إعلان هذه المخرجات على موقع جامعة البلقاء التطبيقية في نهاية شهر أيلول(سبتمبر) من العام الحالي، وتم دراسة التغذية الراجعة بشأنها وإدخال التعديلات اللازمة عليها، وتصميم أوراق أسئلة الامتحان وفقاً لمخرجات التعلم المعتمدة والمعلنة.

وقال ان هذه التجربة، أي إجراء الامتحان الشامل وفقاً لمخرجات التعلم والمهارات التي يحتاجها سوق العمل، هي الأولى من نوعها في تاريخ الامتحان الشامل.

كما بين الزعبي بان الجامعة اعتمدت أسلوب الامتحانات المعيارية اعتباراً من الدورة الصيفية لعام 2019، بحيث يتم تقييم إجابات الطلبة ومعالجتها وفقاً لمعامل الصعوبة لكل سؤال بحيث يتم معالجة الأسئلة التي يزيد معامل الصعوبة لها على 0.9 وفي العادة لا تتجاوز نسبة الأسئلة الصعبة (أكبر من 0.75) في امتحان الطالب 5 % من مجموع الاسئلة.

واضاف الزعبي، ان الأسلوب يعالج جميع الملاحظات الواردة من الطلبة بشأن صعوبة الأسئلة أو ورود أسئلة من خارج المخرجات (الخطة)، حيث أن الأسئلة التي تأتي من خارج المخرجات أو الخطة يكون لها معامل صعوبة قريب من الواحد وفي هذه الحالة فإن نظام التصحيح المحوسب يستثني مثل هذه الأسئلة ويعالجها لصالح الطلبة.

كما اكد رئيس الجامعة ان عدد الطلبةِ المشتركين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة في دورته الشتوية لعام 2020 (3962) بلغَ طالباً وطالبة، من (47) كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، من بينهم (1415) طالباً وطالبة، موزعين على (97) تخصصاً ضمن الخطط الدراسية القديمة و (2547) طالب وطالبة، موزعين على (68) تخصصاً ضمن الخطط الدراسية الجديدة. ولفت الزعبي انه تقدم للامتحان ما مجموعه (3942) طالبا وطالبة في (12) مركزاً للامتحان موزعة على كافة محافظات المملكة، منها (10) مراكز في كليات جامعة البلقاء التطبيقية ، ومركز في كلية لومينوس الجامعية التقنية ومركز في كلية الدفاع المدني، وقد نجح منهم (2351) طالبا وطالبة بنسبة نجاح عامة بلغت)، وقد تغيب عن الامتحان بجميع أوراقه (20) طالبا وطالبة، وبلغ عدد الطلبة المحرومين بسبب الغش (11) طالبا .