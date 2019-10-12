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الزقزوق وسلامة والجبارين إلى نصف نهائي البطولة العربية للمواي تاي

منذ ساعتين

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 عمان – الغد – نجح نجوم منتخبنا الوطني للمواي تاي في تحقيق نتائج مميزة خلال مشاركتهم الجمعة في منافسات البطولة العربية السادسة والتي افتتحت في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ونجح الثلاثي سيف الزقزوق ومحمد ماجد سلامة وعبدالله الجبارين في التأهل إلى الدور نصف النهائي وضمان ميدالية برونزية على أقل تقدير.

وتمكن اللاعب محمد ماجد سلامة في تحقيق فوزه الثاني على التوالي ضمن منافسات وزن تحت ٨١ كغم وجاء على حساب لاعب المغرب ، وسيلتقي في الدور نصف النهائي مع الإماراتي إلياس حبيب.

كما حقق سيف الزقزوف هو الاخر الفوز الثاني له وجاء على حساب اللاعب المصري في الدور ربع النهائي لمنافسات وزن تحت ٦٠ كغم وسيلتقي في الدور نصف النهائي مع التونسي نسيم بن فالح.

وتأهل “عبدالله الجبارين” إلى نصف نهائي وزن تحت ٧٠ كغم لعدم صعود خصمه السوداني إلى الحلبة.

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