“الزكاة” يواصل تقديم المساعدات للأسر المحتاجة في الأغوار الجنوبية

عمان- الغد- واصل صندوق الزكاة تقديم المساعدات العينية والمتمثلة بتوزيع طرود غذائية على الأسر المحتاجة والمتضررة من جائحة كورونا بعد قيام الجهات الرسمية بعزل بعض المناطق بلواء الأغوار الجنوبية.

وقال مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات أنه وبناء على توجيهات وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة قام الصندوق أمس الإربعاء بتوزيع 400طرد غذائي على عدد من الأسر في لواء الاغوار الجنوبية، نتيجة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا هناك.

واضاف السميرات أن الصندوق قام مطلع الأسبوع الجاري بتوزيع 400 طرد غذائي قيمة الطرد 30 دينارا على عدد من الأسر المحتاجة في الأغوار الجنوبية بسبب جائحة كورونا، ليرتفع إجمالي الطرود التي تم توزيعها خلال الأسبوع الجاري ل800 طرد غذائي.

ونوه الى حرص الصندوق منذ بداية أزمة كورونا آذار الماضي على تقديم مساعدات نقدية وعينية على العديد من الأسر الفقيرة والمحتاجة والأيتام والمتعطلين عن العمل، وعمال المياومة حرصا منه على إيصال الزكاة لمستحقيها، والتي وصلت لآلاف المحتاجين ايمان من الصندوق بضرورة القيام بواجبه تجاه أبناء الوطن المحتاجين تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بضرورة الوصول للمواطن وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة.