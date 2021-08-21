الزمالك على بعد فوز من اللقب والأهلي يتمسك بالأمل

القاهرة – بات الزمالك على بعد فوز من لقبه الثالث عشر في الدوري المصري لكرة القدم والأول منذ 2015، بعد فوزه على مضيفه سيراميكا كليوباترا 2-1 الجمعة، فيما تمسك غريمه التقليدي الاهلي بالأمل الصعب بتفوقه على ضيفه المصري 4-2، ضمن منافسات المرحلة 32، قبل مرحلتين من النهاية.

ورفع الزمالك رصيده الى 76 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط عن الأهلي، لتكون الفرصة سانحة أمامه لحسم اللقب في المباراة المقبلة ضد الإنتاج الحربي، ويحرم الاهلي من لقب سادس تواليًا والـ43 في تاريخه.

تقدم سيراميكا عن طريق احمد محسن (41) وعادل للزمالك المغربي أشرف بن شرقي (45+1) قبل أنيسجل احمد السيد “زيزو” هدف الفوز للضيوف (60 من ركلة جزاء بعد العودة لحكم الفيديو المساعد).

في المباراة الاخرى، سجل للأهلي صلاح محسن (9)، طاهر محمد طاهر (36)، حسين الشحات (45+2) والبديل محمود عبد المنعم “كهربا” (80)، فيما سجل للمصري عمر كمال عبد الواحد (29) وأحمد رفعت (41 من ركلة جزاء).

وتجمد رصيد سيراميكا عند 38 نقطة في المركز العاشر و49 للمصري في المركز الرابع.

في المباراة الاولي تبادل لاعبو سيراميكا كليوباترا والزمالك السيطرة والاستحواذ، وإن شكلت هجمات سيراميكا خطورة على مرمى محمد أبو جبل.

وانتظر أصحاب الارض حتى الدقيقة 41 لإحراز هدف التقدم عن طريق احمد محسن، مستغلا خطأ ابو جبل في إبعاد الكرة سددها من على حدود منطقة الجزاء.

هاجم الزمالك بكل خطوطه سعيًا للتعادل، ومن عرضية شيكابالا سدد محمد عبد الشافي كرة ارتدت من يد الحارس عامر عامر لبن شرقي تابعها في المرمى محرزًا هدف التعادل قبل الاستراحة (45+1).

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك إثر عرقلة عامر عامر لمهاجم الضيوف زيزو، انبرى لها اللاعب ذاته وسددها يسار الحارس محرزًا هدف الفوز (60).

في مباراة الثانية شهدت قمة الإثارة والندية، بدأ الأهلي بهجوم ضاغط ما أسفر عن هدف مبكر من عرضية من علي معلول حولها صلاح محسن رأسية على يمين الحارس ثروت (9).

وسجل المصري التعادل بعد تمريرة عرضية من أحمد شديد قناوي وصلت إلى عمر كمال راوغ علي معلول وسدد كرة قوية حاول محمد الشناوي إبعادها لكنها سكنت شباكه (29).

ورد الاهلي سريعًا بهدف طاهر محمد طاهر (38) بعدما حول عرضية الشحات رأسية على يسار ثروت. وفي الدقيقة 39 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للمصري إثر عرقلة عمرو السولية لأحمد جمعه، انبرى لها أحمد رفعت وسددها في منتصف المرمى محرزًا هدف التعادل (41).

ومن اختراق حسين الشحات لدفاع الضيوف سجل الهدف الثالث لأصحاب الارض بتسديدة على يسار ثروت (45+2)).

وأضاف كهربا الهدف الرابع (80) من تمريرة الشحات سددها على يمين ثروت.

وتعادل طلائع الجيش مع مضيفه إنبي 1-1.

رفع إنبي رصيده الى 43 نقطة في المركز السادس، و40 للجيش في المركز الثامن.

وأنعش وادي دجلة آماله في النجاة من الهبوط بفوزه على مضيفه الإسماعيلي بهدفين بملعب الإسماعيلية، رافعا رصيده الى 28 نقطة في المركز السادس عشر، فيما واصل الاسماعيلي نتائجه السلبية بالخسارة للمرة الثالثة تواليًا، ليتجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر. -(أ ف ب)