الزمالك يستبدل المدرب الصربي ميتشو بالفرنسي كارتيرون

القاهرة – أعلن نادي الزمالك المصري في وقت متأخر من ليل الإثنين عن الاستعانة بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون للاشراف على الفريق، وذلك خلفا للصربي ميلوتين سريدوييفيتش “ميتشو” الذي دفع ثمن الهزيمة القاسية السبت في دوري أبطال إفريقيا وفقد المنصب الذي استلمه في آب (أغسطس).

وقال الزمالك في موقعه الرسمي: “قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي”.

وأشار الى أنه: “يعاون كارتيرون في مهمته سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مساعدين، واليوناني أنطونيو مدربا للأحمال، على أن يصل كارتيرون القاهرة اليوم الثلاثاء”.

وجاءت اقالة ميتشو الإثنين بعد أن عقد اجتماعا مع مرتضى منصور عقب عودة الفريق من الكونغو، لتحديد مصيره وذلك بعد الخسارة القاسية أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

واتفق الطرفان على فسخ العقد بالتراضي، علما أن العقد يتضمن شرطا جزائيا يقضي بحصول ميتشو على راتب ثلاثة اشهر في حال اقالته من منصبه قبل انتهاء الموسم الحالي.

وكان تراجع نتائج الفريق محليا، حيث خسر مباراته الأخيرة في الدوري أمام إنبي وتراجع للمركز الخامس، سببا أيضا في اقالة ميتشو الذي قاد الزمالك في 13 مباراة في كافة البطولات، وحقق الفريق تحت قيادته الفوز 8 مرات وتعادل مرة وخسر في أربع.

Is Patrice Carteron (pictured left) really taking over from @michocoach (pictured right) as the manager of @ZSCOfficial? If true, I can only say one thing to the Frenchman: Welcome to the living hell of working with @Mortada5Mansour! pic.twitter.com/ArHKxVM70K

