الزميلة مها الصراوي تفوز بكأس العالم للمبدعين العرب

عمان – الغد – حصلت الإعلامية الأردنية مها الصراوي على جائزة أفضل إعلامية عربية في العالم لعام 2020.

وفازت الصراوي في بطولة كأس العالم للمبدعين العرب 2020 والتي اقيمت في لندن، حيث نجحت الصراوي في تخطي عدة مراحل للمسابقة منذ بداية العام وحتى ظهور النتائج الأخيرة، مرورا بلجان التحكيم والتصويت المحلي والدولي وإعلان فوزها.

ويذكر ان الزميلة الصراوي تعمل محاضره في جامعة الشرق الأوسط/كلية الإعلام إلى جانب عملها في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية منذ عام 1998 وحتى الآن.

وهي عضو في نقابة الصحفيين الأردنيين.

وقد عملت الصراوي على توسيع آفاقها كخبيرة في إتقان الإعلام من خلال الدورات التدريبية المحلية والدولية التي أثرت مسيرتها وبرامج الحوارات المتعددة والمتنوعة التي أعدتها وقدمتها.

ثم انتقلت للعمل كرئيس تحرير أخبار، اضافه للخبرات المهنية التي حققتها بتعاونها في تقديم برامج لمحطات متنوعة أثناء إقامتها في تركيا للحصول على درجة الدكتوراه والتي كانت امتياز مع مرتبة الشرف، مما حقق نقلة نوعية في مسيرتها المهنية الاعلامية و الصحفية على مدار 23 عامًا أظهرت من خلالها العمل الجماعي الجيد والتفاني القوي والالتزام الثابت.

وقد اهدت الأردنية الصراوي فوزها لوطنها الأردن فيما اعربت عن فخرها بما قدمته وحققته لبلدها، وتتطلع إلى آفاق المستقبل للتعاون مع المؤسسات المهنية العربية والدولية.