الزميلتان أبو صبح والسعايدة تحصدان 3 جوائز بمسابقة “مركز الحسين للسرطان للإعلاميين”

عمان- الغد- حصدت الزميلتان منى أبو صبح وتغريد السعايدة من دائرة حياتنا في صحيفة “الغد” على 3 جوائز اليوم الأربعاء، في مسابقة “مؤسسة الحسين للسرطان للإعلاميين” الهادفة للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي ومكافحة التدخين.

وفازت أبو صبح بجائزة أفضل تحقيق صحفي في الصحف المحلية عن فئة سرطان الثدي، وجاء بعنوان “ناجيات وصاحبات همة يضئن دروبا وردية في الكشف المبكر لسرطان الثدي”، كما فازت أيضا بجائزة أفضل قصة إخبارية في الصحف المحلية عن فئة مكافحة التدخين، وحملت عنوان “في حمامات الساونا للسيدات.. الأرجيلة تتسيد المشهد والرقابة غائبة”،

وفازت السعايدة بجائزة أفضل قصة إخبارية في الصحف المحلية في مجال الإعلام المقروء، وجاءت بعنوان “إكرام العش تتشبث بالحياة وتعطي دروسا في الصمود بوجه الألم”.

وكرمت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان الإعلاميين الفائزين بالجائزة.

وخلال التكريم، الذي حضره وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، قالت سمو الأميرة غيداء:” أنتم من أخذتم زمام المبادرة، وخطوتم معنا خطوات واثقة، نحو مجتمعٍ واعٍ، ومدركٍ لحقوقه، التي يجب ألا يتنازل عنها أبدا. اليوم، أقف أمامكم، وكلّي فخر بإنجازاتكم، وواثقة من دعمكم المتواصل لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان”.

وتطلق مؤسسة الحسين للسرطان الجائزة الإعلامية عن فئة الكشف المبكر برعاية بنك الإسكان للعام التاسع على التوالي، حيث تتكاتف جهود الإعلاميين في سبيل رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتأكيد على دوره الكبير في إنقاذ الحياة.